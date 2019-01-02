Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar yeni yıla negatif başladı

Küresel piyasalar yeni yıla negatif başladı

1 saat önce

Küresel piyasalar, Asya bölgesi ile yeni yılın ilk işlem gününe negatif başlarken, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ABD'nin istihdam raporu takip edilecek.

Küresel piyasalar yeni yıla negatif başladı, System.String[]
Küresel piyasalar, Asya bölgesi ile yeni yılın ilk işlem gününe negatif başlarken, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ABD'nin istihdam raporu takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:25 

Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Ekonomi
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