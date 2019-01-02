Küresel piyasalar yeni yıla negatif başladı
1 saat önce
Küresel piyasalar, Asya bölgesi ile yeni yılın ilk işlem gününe negatif başlarken, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ABD'nin istihdam raporu takip edilecek.
Küresel piyasalar, Asya
bölgesi ile yeni yılın ilk işlem gününe negatif başlarken, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ABD
'nin istihdam raporu takip edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:25
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