Küresel Piyasalar, Yoğun Haber ve Veri Akışına Odaklandı

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve makroekonomik veri odaklı seyrini sürdürürken, bu hafta yurt içinde çarşamba günü açıklanacak reform paketi takip edilecek.ABD'de cuma günü açıklanan mart ayı istihdam raporundaki veriler, şubattaki durgunluğun geçici olduğuna işaret etse de ABD Merkez Bankasının faiz artırmayacağı beklentileri devam etti. Bu beklenti ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle geçen hafta pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,46 artarak 2.893 puanla tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı. Avrupa tarafında, kördüğüm olan Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Cuma günü Almanya 'da DAX endeksi yüzde 0,18, İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 ve Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 yükseliş kaydetti.İngiltere Başbakanı Theresa May , cuma akşamı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk 'a gönderdiği mektupta, hükümetinin parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını ana muhalefet partisi ile uzlaşarak geçirmeye gayret ettiğini belirtti. Parlamento sürecinin uzayabileceğini, dolayısıyla ek süreye ihtiyaç duyulduğunu aktaran May, "İngiltere, bu sürecin 30 Haziran 2019'da sona ermesini teklif ediyor. Taraflar onay süreçlerini daha önce tamamlarsa hükümet bu süreci daha erken bitirmeyi öneriyor." ifadelerini kullandı.AB ile vardığı Brexit anlaşmasına Avam Kamarası'nın onayını alamayan İngiltere, normal takvime göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i 12 Nisan'a erteleme konusunda AB ile uzlaşmıştı. İngiltere'nin erteleme talebi, 10 Nisan 'da yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak.Bugün Çin ve Japonya pay piyasalarında etkisini artıran kar satışları ile negatif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.Yurt içinde, cuma günü artan küresel risk iştahı ile pozitif seyreden Borsa İstanbul 'da, yüzde 0,45 yükselen BIST 100 endeksi haftayı 98.783 puandan tamamladı. Geçen hafta 5,6400 seviyesinden kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6450'den işlem görüyor.Analistler, bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ın çarşamba günü açıklayacağı reform paketinin yatırımcıların odağında yer alacağını belirtti. Albayrak, kısa bir süre önce katıldığı bir televizyon programında, büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını söylemişti.Bu hafta ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın bugün gideceği Rusya 'da gerçekleştireceği görüşmeler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu 'nun (IMF) hafta boyunca devam edecek bahar toplantısı, çarşamba günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve AB yetkilileri ile Theresa May arasındaki görüşmeler takip edilecek.Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'nin fabrika siparişlerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200'ün üzerinde yeni hedefin 100.000 seviyesi olacağını kaydetti. Analistler, dolar/TL'de ise 5,67'nin önemli direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılamaması durumunda 5,50'ye kadar geri çekilmenin görülebileceğini söyledi.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:11.30 Avro Bölgesi, nisan ayı yatırımcı güven endeksi17.00 ABD, şubat ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri