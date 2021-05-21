Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin açıklamalarına odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin açıklamalarına odaklandı

21.05.2021 08:59
Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin açıklamalarına odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalarda dün risk algısındaki iyileşmenin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra yoğunlaşan veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalarda dün risk algısındaki iyileşmenin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra yoğunlaşan veri gündemi takip edilecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının hızının tartışılmaya başlanabileceği sinyali vermesinin ardından piyasalarda artan volatilite, dün açıklanan makroekonomik verilerin küresel ekonomide iyileşmeye işaret etmesiyle yerini yükselişe bıraktı.

Enflasyonist endişeler ile istihdam piyasasında henüz salgın öncesi seviyelerin yakalanamaması, Fed'in faiz artırımları konusunda net bir yönlendirme yapması önündeki temel engel olmaya devam ederken, dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 444 binle Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise mayısta bir önceki aya kıyasla 19 puan azalarak 31,5'e indi.

Açıklanan verilerin istihdam piyasasında salgın öncesi seviyeler henüz yakalanamasa da iyileşmenin sürdüğünü ortaya koymasının ardından New York borsasında yükselişler yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,55, S&P 500 endeksi yüzde 1,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Dolar endeksi dün 90,2'den başladığı günde 89,8 seviyesine kadar gerilerken, bugün 89,7 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de dün yüzde 1,68'den yüzde 1,62'lere kadar düşmesi sonrası bugün yüzde 1,63 seviyesinde bulunuyor. ABD endeks vadelilerinin ise yeni güne yükselişle başlaması dikkati çekiyor.

Analistler, bundan sonraki süreçte Fed'in para politikası sıkılaştırmasının zamanlamasına ilişkin yönlendirmelerinin risk iştahını belirleyen temel faktör olacağını belirterek, bu kapsamda bugün Fed San Francisco Şubesi Başkanı Mary Daly, Fed Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, Fed Richmond Şubesi Başkanı Thomas Barkin ve Fed Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan'ın yapacağı ekonomik görünüm değerlendirmelerinin öneminin arttığını söyledi.

Bugün ayrıca ABD'de mayıs ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, tahvil piyasasındaki fiyatlamaların da izleneceğini kaydetti.

Avrupa tarafında dün Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" konusunda uzlaştı. Öte yandan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, üyelerine yaptırım uygulayan Çin ile AB arasındaki yatırım anlaşmasını onaylamayacaklarını bildirdi. Pay piyasaları tarafında ise risk iştahındaki iyileşme ile dün yükselişler yaşanırken, avro/dolar paritesi yeniden 1,22'nin üzerine çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1'lik, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,7'lik ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29'luk değer kazancıyla günü kapattı.

Analistler, bugün Avro bölgesinde yoğun veri gündeminin yanı sıra ECB Başkanı Lagarde'nin değerlendirmeleri ve Avro Grubu ile AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının toplantısından gelecek açıklamaların takip edileceğini aktararak, yoğun haber akışı öncesinde endeks vadelilerinin güne pozitif başlangıç yaptığına işaret etti.

Asya tarafında Japonya'da nisan ayı enflasyonunun yüzde 0,4 ile beklentilerden daha fazla gerilemesinin ardından pay piyasaları karışık seyrederken, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Petrol piyasası fiyatlamalarında dün, nükleer anlaşma müzakerelerde ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlandığı haberleri ile İran'ın petrol arzını artırabileceği ve Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına ilişkin endişelerin talep yönlü baskı yaratmaya devam etmesi etkili oldu. Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı dün düşüşünü 3'üncü güne taşıdı ve günü yüzde 2,5 azalışla 64,8 dolardan tamamladı. Bugün kayıpların kısmen telafi edilme çabasıyla 65,1 dolarda seyreden Brent petrolün varil fiyatının, haftalık bazdaki düşüşü ise yüzde 5'i aştı.

Öte yandan önceki gün sert düşüşlerin yaşandığı kripto para piyasasında dün fiyatların yeni denge seviyelerini bulduğu görülürken, Bitcoin'in fiyatı yeniden 40 bin doların üzerine çıktı. Kısmen kayıplarını telafi eden Ethereum ise 2.780 dolar civarında dengelendi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.449,82 puandan tamamladı. Dün 8,34-8,42 bandında seyreden dolar/TL ise bugün yüzde 8,39 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksinin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

ECB Başkanı Christine Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi

10.30 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, mart ayı Konut Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

17.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi

17.00 ABD, nisan ayı ikinci el konut satışları

Avrupa Birliği, Merkez Bankası, Mayıs, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin açıklamalarına odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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