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Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

10.09.2021 08:50
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Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün yurt içinde işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün yurt içinde işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye yansımalarına ilişkin endişeler ile para politikalarına yönelik belirsizlikler, pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden oluyor.

Bu kapsamda her ne kadar merkez bankaları yetkililerinden gelen açıklamalar yatırımcıların odağında kalmaya devam etse de ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefon görüşmelerinin ardından yeni günün Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadeli işlem sözleşmelerinde pozitif başlaması dikkati çekiyor.

Dün yakından takip edilen Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gidilmedi. Banka buna karşın, PEPP alımlarının son 2 çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu. Makroekonomik projeksiyonlarını da güncelleyen ECB, 2021 için Avro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 5'e, AB uyumlu yıllık enflasyon tahminini yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye yükseltti.

Kararların ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde geçici olduğunu düşündüklerini, aralık ayı toplantısında PEPP'i kapsamlı olarak tartışacaklarını belirterek, "Şu aşamada yaptığımız şey varlık alımlarının azaltılması değil, alımları yeniden ayarlıyoruz." dedi.

Öte yandan dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Eylül ile biten haftada 310 bin ile yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

İşsizlik maaşı başvurularının aşılamadaki ilerleme ve işletmelerin yeniden açılmasıyla istikrarlı şekilde azaldığını, ancak Kovid-19 vakalarındaki son artışın iş gücü piyasasındaki toparlanmayı kesintiye uğratma riskinin olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanması konusunda yönlendirmeler gelmeye devam ettiğini vurguladı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,3 değer kaybederek 92,5'ten günü tamamlamasının ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de dün düşüşünü ikinci güne taşıyarak yüzde 1,30 sınırına gerilemesi sonrası, bugün yüzde 1,31 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa tarafında dün ECB toplantısından çıkan kararlar ve Lagarde'ın açıklamalarının, "ekonomiye yönelik daha az destek" temasını öne çıkarması ile pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1'lik artışla 1,1830 seviyelerinde hareket ediyor.

Asya tarafında ABD ile Çin liderlerinin telefon görüşmesine dair verilen pozitif mesajlar ile Çinli yetkililerin oyun ve teknoloji sektörüne yönelik düzenlemeleri yavaşlatacağına dair haberler, pay piyasalarını destekledi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artış kaydetti.

Yurt içinde ise dün Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü yüzde 1,31 yükselişle 1.452,67 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün 8,52 seviyelerinden düşüşe geçerek günü yüzde 0,4'lük azalışla 8,4365'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4480'den işlem görüyor.

Analistler, ekonomik toparlanma ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azaldığına işaret eden siyasi gelişmelerin de gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endekslerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın destek, 1.490 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, ağustos ayı TÜFE

09.00 İngiltere, temmuz ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, temmuz ayı iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret endeksleri

15.30 ABD, ağustos ayı ÜFE

17.00 ABD, temmuz ayı toptan stoklar

Tam Gemi Şok Denemeleri, üretici fiyat endeksi, Çin Halk Cumhuriyeti, İşsizlik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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