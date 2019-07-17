Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar yön arayışında
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Küresel piyasalar yön arayışında

3 saat önce

Küresel piyasalar makroekonomik verilerden gelen farklı sinyaller ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

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Küresel piyasalar makroekonomik verilerden gelen farklı sinyaller ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:22 
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