Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar yön arayışında
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Küresel piyasalar yön arayışında

1 saat önce

Küresel piyasalarda, ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin gündemde kalması ile risk iştahı azalırken, veri gündeminin de zayıf olması dolayısıyla yön arayışının öne çıktığı görülüyor.

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Küresel piyasalarda, ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin gündemde kalması ile risk iştahı azalırken, veri gündeminin de zayıf olması dolayısıyla yön arayışının öne çıktığı görülüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:35 
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