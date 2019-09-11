Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar yön arayışında
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Küresel piyasalar yön arayışında

57 dakika önce

Küresel piyasalar merkez bankalarının toplantıları öncesi karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

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Küresel piyasalar merkez bankalarının toplantıları öncesi karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:25 
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