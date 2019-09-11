Küresel piyasalar yön arayışında
57 dakika önce
Küresel piyasalar merkez bankalarının toplantıları öncesi karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.
Küresel piyasalar merkez bankalarının toplantıları öncesi karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:25
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