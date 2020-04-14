Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika
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Küresel piyasalar yön arayışında

6 saat önce

Küresel piyasalarda, dün Avrupa piyasalarının kapalı olması ve zayıf veri gündemi nedeniyle yatırımcıların ABD'de başlayacak bilanço dönemi öncesi "bekle-gör" temasına geçtiği görülürken, bugün de dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.

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Küresel piyasalarda, dün Avrupa piyasalarının kapalı olması ve zayıf veri gündemi nedeniyle yatırımcıların ABD'de başlayacak bilanço dönemi öncesi "bekle-gör" temasına geçtiği görülürken, bugün de dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönünü etkileyen temel faktör olmaya devam ederken, yatırımcılar ABD'de açıklanmaya başlayacak bilançolar ile haftanın ikinci yarısında hızlanacak veri akışından ekonomik tahribatın boyutunu anlamaya çalışacak. Bugün ABD'de açıklanması beklenen şirket bilançoları arasında JP Morgan Chase, Wells Fargo, Johnson & Johnson ve First Republic Bank öne çıkıyor.

Bilançolar ve veriler öncesi yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle dün altının onsu 1.725,80 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin, günlük ham petrol üretimini 10 milyon varil azaltma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, "OPEC+ ülkelerinin beklediği kesinti, genellikle rapor edilen 10 milyon varil değil, günlük 20 milyon varildir. Buna yakın bir şey olursa ve dünya Kovid-19 felaketinden kurtularak işe dönerse, enerji endüstrisi beklenenden daha hızlı bir şekilde yeniden güçlenecektir." açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı

Prens Abdulaziz bin Salman ise gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC+'ın küresel arz kesintisi anlaşması ve diğer G20 ülkelerinin taahhütleri ile rezervlere

petrol alımları dikkate alınarak etkili küresel petrol arz kesintilerinin günde yaklaşık 19,5 milyon varil olacağını

bildirdi.

Rekor seviyede üretim kesintisine rağmen Brent petrolün varil fiyatı dün 32,2 dolara kadar yükselse de yeniden 30 doların altını görürken, bugün yüzde 1,6 artışla 31,1 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da dün 21-24 dolar bandında seyretmesinin ardından bugün yüzde 4'lük yükselişle 23 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, koronavirüsün ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin çok sert ve dezenflasyonist olduğunu belirterek, buna karşın ABD'yi deflasyonist tuzaktan uzak tutacak araçlara sahip olduklarını söyledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,4 ve S&P 500 endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Kapanışa yakın teknoloji şirketleri öncülüğünde gelen alımlarla artıya geçen Nasdaq endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi. Dolar endeksi 99,1 ile yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyelerinde seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,77 civarında bulunuyor.

Avrupa tarafında dün devam eden Paskalya tatili nedeniyle işlem yapılmazken, bugün vadeli işlemlerde endekslerin yüzde 1'in üzerinde artış kaydettiği görülüyor.

Asya borsalarında ise bugün salgının zirveye ulaştığına dair beklentiler ve Çin'de ihracatın beklentilerden daha az düşüş kaydetmesi sonrası alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin'de yuan cinsinden ihracat marta önceki aya kıyasla yüzde 3,5 azalarak 1,3 trilyon yuana geriledi, ithalat ise yüzde 2,4 artış kaydetti. Veriler sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 yükseldi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamlarken, dolar/TL dün 6,7968 ile Ağustos 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından bugün 6,77 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, dün yurt içinde açıklanan arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yüzde 10,5 ile çift haneli artış kaydederek ilk çeyrekte güçlü büyümeye işaret ettiğini, cari açığın ise şubatta 1,2 milyar dolarla piyasa öngörülerine yakın gerçekleştiğini belirterek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben'in de tüm bankaları kredi kanallarını açık tutmaya davet ettiğini anımsattı.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceği aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme geleceğini, 93.300 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, mart ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 08:58 Kaynak: AA

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