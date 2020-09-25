Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika

Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı ile karışık bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar yön arayışında, System.String[]

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı ile karışık bir seyir izliyor.

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerindeki belirsizlikler devam ederken, pay piyasalarında, salgında ikinci dalga ya da yeni teşvik beklentilerini fiyatlama konusunda kararsızlık yaşanıyor.

ABD'de, dün güne satıcılı başlayan New York borsası, salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin haber akışıyla gün içerisinde kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine yükselse de yeni konut satışları ağustosta yüzde 4,8 artarak 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

ABD pay piyasalarında alımlar güçlenmeden kapanan Avrupa borsalarında ise düşüşler görüldü. Avrupa Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda Kovid-19 salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nin ekonomisindeki toparlanma gücünün hala çok belirsiz kaldığının belirtilmesi ve artan vaka sayılarının etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise dün 1,1627 ile 2 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrası 1,1670 seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, teşvik beklentileri ise pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde ise, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ile borsa yükseldi, döviz kurları geriledi. BIST 100 endeksi, yüzde 1,53 değer kazanarak günü 1.119,56 puandan tamamlarken, yüzde 1 düşüşle 7,6248'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6210 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından BIST 100 endeksinin banka hisseleri öncülüğünde yükseldiğini ve 1.120 direncini test ettiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de pay piyasalarını pozitif etkilediğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri

Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Kararsızlık, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

52 yıl hapis cezasıyla aranan Türk Youtuber'ın filmlere konu olacak dosyası! Hayvanseverleri de dolandırmış Son Dakika: 6-7 Ekim olayları soruşturmasında HDP'li isimler için de gözaltı kararı verildi Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Tokat'taki AVM yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor Annesiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı
HDP'li belediye başkanı HDP'li belediye başkanı "Hizmet ettirmiyorlar" deyip partisinden istifa etti         
08:54
Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü         
08:32
5 bölgede sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
08:01
MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu! Bir takımın yarısı aday seçildi MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu! Bir takımın yarısı aday seçildi         
07:40
Türk Bayrağını indirme girişiminde bulunan şahsın daha önce de terör örgütü bağlantısından gözaltına alındığı ortaya çıktı Türk Bayrağını indirme girişiminde bulunan şahsın daha önce de terör örgütü bağlantısından gözaltına alındığı ortaya çıktı         
05:32
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi         
23:48
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı         
23:11
Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı         
23:11
İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı         
21:45
Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi         
19:47
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi         
14:03
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 09:12:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei