Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika

Küresel piyasalar yön arayışında

18.11.2020 09:13
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Küresel piyasalar artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasına karşın teşvik beklentileri ile karışık bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasına karşın teşvik beklentileri ile karışık bir seyir izliyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 56 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 337 bine ulaştı. ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede vaka sayılarındaki hızlı artış, önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasını ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

ABD ve Avrupa merkez bankalarının başkanları da dün katıldıkları etkinliklerde, ekonomideki toparlanmanın belirsizliğine ve salgına ilişkin risklere dikkati çekti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için endişe kaynağı olduğunu belirterek, ekonominin mali ve parasal desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da salgına bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik krizin, bir finansal krize evrilmemesini sağlamanın, politika yapıcıların önündeki en büyük zorluk olduğunu söyledi.

Öte yandan Kovid-19 salgını ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı, borsalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmalara neden olurken, dün ABD'de açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalması sonrası New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un, ABD'de reçeteli ilaçların satın alınabileceği çevrimiçi eczane hizmeti sunmaya başladığını açıklaması sonrası dün New York borsasında işlem gören eczane zincirlerinin hisselerinde yüzde 8'i aşan kayıplar görüldü.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,2 azalışla 92,4'e geriledi.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelere karşın devam eden teşvik beklentileri pay piyasalarında satışları sınırlayan en önemli faktör olarak dikkati çekiyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,04 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükseldi.

Bugün, Japonya'da açıklanan verilere göre ihracat beklentileri aşarken, ithalat ise tahminlerin çok altında kaldı. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Petrol ve altın fiyatları ise bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, ekim ayı kapanışına göre yaklaşık yüzde 17 değer kazanarak rekorlar kıran BIST 100 endeksi, dün etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,57 azalışla 1.259,72 puandan tamamladı. Dün 7,7018'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7350 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Borsa İstanbul'da kar satışlarının etkisini artırmasında, salgın nedeniyle alınması beklenen tedbirlerin önemli bir etken olduğunu bildirdi. Dün akşam getirilen tedbirlerin ekonomide duruşa neden olacak bir yapıda olmadığını dile getiren analistler, bugün pay piyasalarında daha pozitif bir seyir izlenebileceğini ve yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının bekleneceğini kaydetti.

Bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 ve 1.190 seviyelerinin destek 1.300 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 İngiltere, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, ekim ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, İngiltere, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika Ekonomi


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