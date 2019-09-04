Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor
2 saat önce
Küresel piyasalar, kördüğüme dönen Brexit gelişmelerini takip ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalar, kördüğüme dönen Brexit gelişmelerini takip ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:09
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