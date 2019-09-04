Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor
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Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor

2 saat önce

Küresel piyasalar, kördüğüme dönen Brexit gelişmelerini takip ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor, System.String[]

Küresel piyasalar, kördüğüme dönen Brexit gelişmelerini takip ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:09 
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