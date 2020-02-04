Küresel piyasalarda coronavirüs etkisi azaldı petrol yükseldi - Son Dakika
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Küresel piyasalarda coronavirüs etkisi azaldı petrol yükseldi

6 saat önce

Küresel piyasalarda coronavirüsün etkisi açalmaya başlayınca, hampetrol fiyatlarının yönü yeniden yukarıya döndü.

Küresel piyasalarda coronavirüs etkisi azaldı petrol yükseldi, System.String[]

Küresel piyasalarda coronavirüsün etkisi açalmaya başlayınca, hampetrol fiyatlarının yönü yeniden yukarıya döndü. Küresel piyasaların yükselmesine bağlı olarak hampetrol fiyatları da yüzde 1.0'den çok değer kazandı.

Açıklanan şirket bilançolarında yüksek gelir ve kar verilerinin etkisiyle, küresel hisse senedi piyasaları yeni güne yükselişlerle başladı.

Avrupa piyasaları, coronavirüs endişelerine karşın yükselişle açıldı. Londra Borsası endeksi FTSE yüzde 1.59, Almanya Birleşik Borsa Endeksi DAX yüzde 0.97, Fransız borsa endeksi CAC'da yüzde 0.98 yükseldi. Açılış öncesi işlemlerde Dow Jones yüzde 1.15, Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksleri de sırasıyla yüzde 1.0 ve yüzde 1.06 yükseldi.

Bu gelişmelerle birlikte, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.47 ibi yüksek oranda artışla yeniden 55 dolar sınırını aşarak 55.26 dolara yükselirtken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.18'lik sıçramayla 51.19 dolara yükseldi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:09 Kaynak: DHA
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