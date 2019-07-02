Küresel piyasalarda dalgalı seyir bekleniyor
30 dakika önce
Küresel piyasalarda, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerine devam etme kararı çıkmasıyla dün yaşanan pozitif seyrin, jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle bugün yerini dalgalı bir seyre bırakması bekleniyor.
Küresel piyasalarda, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerine devam etme kararı çıkmasıyla dün yaşanan pozitif seyrin, jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle bugün yerini dalgalı bir seyre bırakması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:23
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