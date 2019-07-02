Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalarda dalgalı seyir bekleniyor
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Küresel piyasalarda dalgalı seyir bekleniyor

30 dakika önce

Küresel piyasalarda, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerine devam etme kararı çıkmasıyla dün yaşanan pozitif seyrin, jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle bugün yerini dalgalı bir seyre bırakması bekleniyor.

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Küresel piyasalarda, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerine devam etme kararı çıkmasıyla dün yaşanan pozitif seyrin, jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle bugün yerini dalgalı bir seyre bırakması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:23 
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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