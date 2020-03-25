Küresel piyasalarda Fed'in rüzgarı devam ediyor - Son Dakika
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Küresel piyasalarda Fed'in rüzgarı devam ediyor

7 saat önce

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti.

Küresel piyasalarda Fed'in rüzgarı devam ediyor, System.String[]

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti.

Fed'in önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası borsalar dün tarihi yükselişlerinden birini kaydederken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetti.

Dün ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 9,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 8,12 değer kazandı, Dow Jones endeksi de yüzde 11,37 ile 1933 yılından bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.

Altının onsu yaklaşık yüzde 5 artışla 1.627 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı ise 27-29 dolar bandında dengelendi.

Bu gelişmelere karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve ekonomiye etkileri konusundaki tartışmalar devam ediyor. ABD'de salgın nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artışlar oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.

Avrupa'da da Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler ve hükümetlerin aldığı sert tedbirler devam etse de özellikle İtalya'da yeni vaka sayısının yavaşlaması ve Fed'in rüzgarı ile borsada sigorta sektörü hisseleri öncülüğünde hızlı yükselişler görüldü.

Küresel risk iştahına bağlı yükselişin, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tarihinin en kötü seviyesine işaret etmesine karşın gelmesi dikkati çekti. Açıklanan verilere göre, hem imalat hem de hizmet sektörlerini içeren bileşik PMI, Avro Bölgesi'nde martta 51,6'dan 31,4'e geriledi.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,39, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 8,93, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 10,98 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 9,05 değer kazandı.

Bugün Asya borsalarının hızlı yükseliş eğilimini ikinci güne taşıması küresel risk iştahındaki artışı tescilledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,1 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün yüzde 5,98 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 89.286,22 puandan tamamlarken, yüzde 2'den fazla değer kaybeden dolar/TL ise 6,4203'ten kapanış gerçekleştirdi. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,4550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, merkez bankaları ve mali politikaların desteğini alan piyasaların, gücünü koruması içine ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalması gerektiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.

Analistler, dolar/TL'de ise 6,42'nin destek konumuna geldiğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

12.00 Almanya, mart ayı Ifo beklenti endeksi

12.30 İngiltere, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Almanya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:08 Kaynak: AA

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