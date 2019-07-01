Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalarda G20 gelişmeleri fiyatlanacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Küresel piyasalarda G20 gelişmeleri fiyatlanacak

1 saat önce

Küresel piyasalarda bugün, başta ticaret müzakereleri olmak üzere ekonomik ve politik açıdan gelişmelerin yaşandığı G20 Liderler Zirvesi'nin yansımalarına odaklanılırken, haftanın ilk işlem gününde Euro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) izlenecek.

Küresel piyasalarda G20 gelişmeleri fiyatlanacak, System.String[]
Küresel piyasalarda bugün, başta ticaret müzakereleri olmak üzere ekonomik ve politik açıdan gelişmelerin yaşandığı G20 Liderler Zirvesi'nin yansımalarına odaklanılırken, haftanın ilk işlem gününde Euro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) izlenecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:33 
g20, pmı, ABD, euro, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın transferi Frenkie de Jong, Alanya'da tatil yapıyor Telefonlar havadan şarj olacak Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar Güzel oyuncu İrem Sak'ın mayolu fotoğrafına beğeni yağdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 11:10:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalarda G20 gelişmeleri fiyatlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]