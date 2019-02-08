Küresel piyasalarda görünüm negatif
28 dakika önce
Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalara odaklandı.
Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izlerken, bugün ABD
Merkez Bankası (Fed
) üyeleri ve ABD ile Çin
arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalara odaklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:31
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