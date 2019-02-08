Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalarda görünüm negatif

Küresel piyasalarda görünüm negatif

28 dakika önce

Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalara odaklandı.

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Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalara odaklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:31 

Fed, Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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