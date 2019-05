Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı öne çıkıyor

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmeler yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.Jeopolitik riskler, Çin 'in ABD 'nin adımlarına misilleme yapabileceği yorumları ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) ekonomik aktivitedeki endişelere paralel 2020 sonuna kadar faiz indirimleri yapabileceği beklentilerinin artması gelişmiş ülke tahvillerine talebi artırdı.ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri artan yatırımcı talebi ile gerilemeye devam ederek, yüzde 2,24 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesine indi. Hisse senedi piyasaları ise azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izledi.Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,93, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 98 sınırına çıktı. Avrupa tarafında, İngiltere Başbakanı Theresa May 'in istifası sonrası gerek İngiltere gerekse Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden gelen açıklamalar ile Brexit belirsizliğinin tedirginlik yaratmaya devam ettiği görülüyor. Dün akşam Brüksel 'de gerçekleştirilen zirvede Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarını değerlendiren liderler, AB'nin yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlattı.Dün açıklanan Avro Bölgesi'nin ekonomi güven endeksindeki artışa karşın Almanya 'da DAX endeksi yüzde 0,37, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.Bugün veri gündeminin zayıf olmasına karşın azalan küresel risk iştahı ile Japonya 'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,20 değer kaybederken, Çin'de pay piyasalarının pozitif ayrışması dikkati çekti. Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kazandı.Yurt içinde, dün Sermaye Piyasası Kurulu 'nun (SPK) Emeklilik Yatırım Fonları'na ilişkin düzenlemesinin desteği ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 'da, yüzde 1,44 değer kazanan BIST 100 endeksi 86.778 puandan kapandı. Dün yüzde 0,5 azalışla 6,0319'dan günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0400 seviyesinde işlem görüyor.SPK'nın dünkü düzenlemesi ile standart fonların yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirmesinin ardından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile devlet katkısının yüzde 10'unun da Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirildi.Analistler, dün ve bugünkü düzenlemelerle fonların yaklaşık 1 milyar lira tutarında hisse senedi alımı yapmaları gerektiğini bildirdi. Bu gelişmenin BIST 100 endeksini desteklediğini ifade eden analistler, teknik açıdan 88.500 seviyesinin direnç, 84.900'ün destek konumuna geldiğini söyledi.Analistler, dolar/TL'de ise 6,0350'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.55 Almanya, mayıs ayı işsizlik oranı17.00 ABD, mayıs ayı Richmond Fed imalat endeksi