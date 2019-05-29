Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı öne çıkıyor
1 saat önce
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmeler yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmeler yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:28
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