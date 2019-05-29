Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı öne çıkıyor
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Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı öne çıkıyor

1 saat önce

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmeler yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

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Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmeler yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:28 
Ekonomi
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