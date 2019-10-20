Küresel piyasalarda "helikopter para" dillendiriliyor
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Küresel ekonomideki daralma eğilimi uygulamaya alınan birçok önleme rağmen engellenemezken, analistler, kamu politikalarının da yetersiz kalması halinde merkez bankalarının piyasalara "helikopter para" ile müdahale edebileceğini belirtiyor.
Küresel ekonomideki daralma eğilimi uygulamaya alınan birçok önleme rağmen engellenemezken, analistler, kamu politikalarının da yetersiz kalması halinde merkez bankalarının piyasalara "helikopter para" ile müdahale edebileceğini belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:15
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