Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalarda "helikopter para" dillendiriliyor
Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalarda 'helikopter para' dillendiriliyor

Küresel piyasalarda "helikopter para" dillendiriliyor

47 dakika önce

Küresel ekonomideki daralma eğilimi uygulamaya alınan birçok önleme rağmen engellenemezken, analistler, kamu politikalarının da yetersiz kalması halinde merkez bankalarının piyasalara "helikopter para" ile müdahale edebileceğini belirtiyor.

Küresel piyasalarda

Küresel ekonomideki daralma eğilimi uygulamaya alınan birçok önleme rağmen engellenemezken, analistler, kamu politikalarının da yetersiz kalması halinde merkez bankalarının piyasalara "helikopter para" ile müdahale edebileceğini belirtiyor.

Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:15 
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