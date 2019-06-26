Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor
1 saat önce
Küresel piyasalar, ABD ile İran geriliminin derinleşmesi ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalması sonrası negatif seyrini sürdürürken, bugün fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi beklentilerini değiştiren açıklamalarının etkili olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:33
Küresel piyasalar, ABD ile İran
geriliminin derinleşmesi ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalması sonrası negatif seyrini sürdürürken, bugün fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed
) yetkililerinin faiz indirimi beklentilerini değiştiren açıklamalarının etkili olması bekleniyor.
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