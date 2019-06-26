Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor

1 saat önce

Küresel piyasalar, ABD ile İran geriliminin derinleşmesi ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalması sonrası negatif seyrini sürdürürken, bugün fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi beklentilerini değiştiren açıklamalarının etkili olması bekleniyor.

Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor, System.String[]
Küresel piyasalar, ABD ile İran geriliminin derinleşmesi ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalması sonrası negatif seyrini sürdürürken, bugün fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi beklentilerini değiştiren açıklamalarının etkili olması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:33 
Fed, Merkez Bankası, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor Şifa arayanlar kaplıcaya akın ediyor! Aylar öncesinden randevu alıp gelen var Jeff Bezos ve Bill Gates'ten sonra serveti 100 milyar doları aşan 3. kişi Bernard Arnault oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]