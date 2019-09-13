Küresel piyasalarda pozitif seyir
15 dakika önce
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) genişlemeci adımı sonrası pozitif seyrederken, yurt içinde, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) genişlemeci adımı sonrası pozitif seyrederken, yurt içinde, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:15
Arda Turan'ın aldığı hapis cezası Avrupa'da gündem oldu Atletico Madrid, Vedat Muriqi'nin peşine düştü! Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum Ali Koç, Vedat Muriqi için kararını verdi