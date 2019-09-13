Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalarda pozitif seyir
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Küresel piyasalarda pozitif seyir

15 dakika önce

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) genişlemeci adımı sonrası pozitif seyrederken, yurt içinde, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda pozitif seyir, System.String[]

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) genişlemeci adımı sonrası pozitif seyrederken, yurt içinde, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:15 
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