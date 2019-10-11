Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalarda pozitif seyir
Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasalarda pozitif seyir

7 dakika önce

Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında başlayan ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda pozitif seyir, System.String[]

Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında başlayan ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:26 
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