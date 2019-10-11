Küresel piyasalarda pozitif seyir
7 dakika önce
Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında başlayan ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.
Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında başlayan ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:26
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