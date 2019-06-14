Küresel Piyasalarda risk iştahı zayıf

Risk iştahının da zayıflamasıyla gerileyen ABD ve Asya borsalarına paralel olarak Borsa İstanbul'da günü %2,27 düşüşle 90,501 seviyesinden kapattı. Yurtiçinde ise ABD ile S-400 ve F-35 gündemine ilişkin açıklamalar devam ederken, Türkiye'nin S-400'e yönelik net tutumuna ABD'nin nasıl bir karşılık vereceği endeks üzerinde baskı yaratmaya devam etmekte. Bugün yurtiçinde Nisan ayı cari hesap ve yıl sonu enflasyon tahmini verileri takip edilecek olup, Asya seansındaki satış ağırlıklı seyre paralel olarak endeks deki zayıf risk iştahı devam edebilir.

USDTRY… Dolar'ın Güçlenmesi İle Yükseldi… TCMB'nin faiz oranını sabit bırakma kararı orda kısa süreli satış baskısı gözlemlenen paritede, Dolar'ın global piyasalarda yeniden güç kazanma eğiliminde olmasıyla yükseldi. ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından dün açıklanan ihracat-ithalat fiyat endeksi ve işsizlik haklarından yararlanma başvurlarının da zayıf görünümüne rağmen küresel ticarete yönelik endişelerle Dolar endeksi yukarı yönlü seyretmekte. Gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte TL'de Dolar karşısında değer kaybederken, parite güne 5,86 seviyesinden yükseliş eğilimi ile işlem görmekte. Bugün yurtiçinde cari hesap ve yıl sonu enflasyon tahmini verileri takip edilecek olup, S-400/F-35 gündemi ve İstanbul seçiminin yaklaşmasıyla TL varlıkları baskı altında kalmaya devam edebilir.

EURTRY… TL Varlıkları Baskı Altında… TL varlıklarındaki negatif fiyatlanma ile paritede yükseliş eğilimi ağırlık kazanmakta olup 6,61 seviyesinden seyretmektedir.

EURUSD… Dolar Endeksinin Primli Seyri İle Aşağı Yönlü… Euro bölgesinde açıklanan Almanya TÜFE ve sanayi üretimi verileri beklentilere paralel açıklanırken, Dolar endeksinin 97 seviyesinin üzerindeki yukarı yönlü seyrine devam ederken parite de 1.13 seviyesinin altında Dolar lehine işlemler artmakta. Bugün ABD tarfında perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri açıklanacak olup, verilerin beklentilere paralel olarak açıklanması paritenin aşağı yönlü seyrini ivmelendirebilir.

XAUUSD… Riskli Varlıklardan Kaçış eğilimi Ons Altını Destekliyor… Küresel risk iştahındaki zayıflıkla riskli varlıklardan kaçış eğilimi Ons altının yükselişini desteklemekte. Bununla birlikte Basra Körfezinde 2 petrol tankerine yönelik saldırılar ABD ve İran arasındaki gerilimi artıracağı ve yeni bir kriz gündeminin oluşabileceği beklentileri güvenli limanın yükseliş eğilimini desteklemekte.

GLDGR… Altın ve Dolar Yükselişi ile Yukarı Yönlü… İran ile ilgili haber akışı ile yükselen ons altın ve yurtiçi yükseliş eğiliminde olan dolar ile gram altın 255 TL seviyelerini test etmiştir.

BRENT… Jeopolitik Riskler ile Beraber Yatay Seyrediyor… Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanan ham petrol stoklarında düşüş beklentisine rağmen 2.206M varil artışın Brent petrolü 61 seviyesinin altına çekmesinin ardından İran bazlı jeopolitik gelişmeler yükseliş momentumunu yavaşlatmış gibi görünüyor. İran'ın Asya ekonomilerine önemli bir ihracatçı olması ve global resesyon endişeleri petrol açısından yatay seyrini güçlendiren faktörlerdir.

S&P 500… Ekonomik Veriler Endişelendiriyor… Perakende satış verilerinin beklenmesi ile beraber bu ay gelen olumsuz ABD verileri Ticaret geriliminin ABD'yi beklenenden daha olumsuz etkilediğinin bir göstergesi gibi görünmektedir. Fed ekonomiyi canlandırmak açısından faiz indirimine başvurabileceğini belirtse de 2009 krizinden daha zor olacağı yüksek ihtimal gibi görünmektedir. Risk algısı açısından ise hisse piyasalarını olumsuz etkilemeye devam edebilir.