Küresel piyasalarda yeni yıl beklentileri

Dünya ekonomisi bir yılı daha geride bırakıyor.

Dünya ekonomisi bir yılı daha geride bırakıyor. 2018; jeopolitik gerginlikler, korumacılık ve ticaret savaşları gölgesinde geçti, umutlar 2019 yılına kaldı.

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