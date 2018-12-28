Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalarda yeni yıl beklentileri

Küresel piyasalarda yeni yıl beklentileri

31 dakika önce

Dünya ekonomisi bir yılı daha geride bırakıyor.

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Dünya ekonomisi bir yılı daha geride bırakıyor. 2018; jeopolitik gerginlikler, korumacılık ve ticaret savaşları gölgesinde geçti, umutlar 2019 yılına kaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:05 

Ekonomi
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