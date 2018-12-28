Küresel piyasalarda yeni yıl beklentileri
31 dakika önce
Dünya ekonomisi bir yılı daha geride bırakıyor.
Dünya ekonomisi bir yılı daha geride bırakıyor. 2018; jeopolitik gerginlikler, korumacılık ve ticaret savaşları gölgesinde geçti, umutlar 2019 yılına kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:05
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