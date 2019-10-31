Son Dakika Haberleri: Küresel protestolardaki yeni akım 'Joker' makyajı dünyayı kurtarır mı?
Son Dakika Dünya Küresel protestolardaki yeni akım 'Joker' makyajı dünyayı kurtarır mı?

Küresel protestolardaki yeni akım 'Joker' makyajı dünyayı kurtarır mı?

6 saat önce

Joker maskesi takarak, sosyal adalet, daha fazla demokrasi veya bağımsızlık talep etmek. Bu iki kavram birbiriyle bağdaşıyor mu?

Küresel protestolardaki yeni akım 'Joker' makyajı dünyayı kurtarır mı?, System.String[]

'Joker', Todd Phillips'in gişe rekorları kıran filmi, vizyona girmeden önce bile tartışılmaya başlanmıştı. Öyle ki FBI, Oscar adayı aktör Joaquin Phoenix'in başrolunu oynadığı filmin vizyon tarihinden önce sosyal medyada "spesifik olmayan kitlesel saldırı" çağrısı yapan bazı iletilere rastladıklarını açıklamış, güvenlik yetkilileri, 2012'de Colorado eyaletinde 'Kara Şövalye' adlı filmin prömiyerinin gerçekleştiği sinema salonundaki silahlı saldırı olayını hatırlatarak, dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu.


Filmin "şiddeti teşvik edeceği" yönündeki eleştiriler sonrasında Warner Bros. da bir açıklama yaparak, "Ne kurgusal karakter Joker, ne de film, gerçek dünyadaki herhangi türden bir şiddeti onaylıyor. Filmin, yapımcıların ya da stüdyonun bu karakteri kahraman olarak öne çıkarmak gibi bir niyeti yok." demişti.

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Joaquin Phoenix, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:52 
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