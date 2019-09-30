Küresel risk sermayesi 1 trilyon dolara koşuyor

Yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yapılan yatırım olarak nitelendirilen risk sermayesinin, Aralık 2018 itibarıyla 856 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, bu rakamın 2022'de 1 trilyon dolara tırmanacağı öngörülüyor.