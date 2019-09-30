Son Dakika Haberleri: Küresel risk sermayesi 1 trilyon dolara koşuyor
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Küresel risk sermayesi 1 trilyon dolara koşuyor

1 saat önce

Yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yapılan yatırım olarak nitelendirilen risk sermayesinin, Aralık 2018 itibarıyla 856 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, bu rakamın 2022'de 1 trilyon dolara tırmanacağı öngörülüyor.

Küresel risk sermayesi 1 trilyon dolara koşuyor, System.String[]

Yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yapılan yatırım olarak nitelendirilen risk sermayesinin, Aralık 2018 itibarıyla 856 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, bu rakamın 2022'de 1 trilyon dolara tırmanacağı öngörülüyor.

Aralık, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:41 
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