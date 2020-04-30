Küresel salgın, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısını da olumsuz etkiledi - Son Dakika

Türkiye'ye koronavirüsün etkilerinin ortaya çıkmaya başladığı dönemde gelen ziyaretçi sayıları ile turizm gelirlerinde azalma görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sayfasındaki Ocak-Mart 2020 dönemi sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye'ye mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 67,83 azalışla 718 bin 97 yabancı ziyaretçi geldi.

İstatistikte yer alan ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile TÜİK'ten alınan veriler ışığında Türkiye, yılın ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,11 azalışla 4 milyon 238 bin 644 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Ocak-Mart 2020'de geçen senenin aynı dönemine göre Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaş sayısı da yüzde 14,41 azalarak 1 milyon 213 bin 356 oldu.

İlk 3 aydaki toplam ziyaretçi sayısı yurt dışı ikametli vatandaşlar ve yabancı ziyaretçilerle birlikte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,52 azalarak, 5 milyon 452 binde kaldı.

Mart ayında ise Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı koronavirüsün yayılması ve uluslararası ulaşımın durmasının etkisiyle 2019 Mart ayına kıyasla yüzde 64,73 azalarak, 968 bin 537 oldu.

Turizm geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azaldı ve 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar gelir elde edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre, bir döneminde koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamalarının yaşandığı Ocak-Mart 2020 tarih aralığında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler Bulgaristan, Almanya ve Gürcistan oldu. Gürcistan'ı Rusya Federasyonu ve İran izledi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ilk 3 aylık istatistiklerde en çok giriş yaptıkları iller sıralamasında İstanbul birinci, Edirne ikinci, Antalya üçüncü, Artvin dördüncü, Ankara beşinci sırada yer aldı.