Küresel salgınla mücadele sürüyor - Son Dakika

Enfekte hasta sayısı 115 milyonu aştı. Virüs nedeniyle yaklaşık 2 milyon 600 bin kişi hayatını kaybetti.

Mutasyon alarmının verildiği dünyada korona virüs salgınıyla mücadele sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsün özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da tekrar hızlandığına dikkat çekerken, Almanya'da salgın tedbirlerinin süresi uzatıldı. Almanya'da Başbakan Merkel, eyalet yöneticileriyle 9 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası 7 Mart'a kadar geçerli olan tedbirlerin 28 Mart'a kadar uzatıldığı açıklandı. Fransa'da da manzara aylardır aynı. Ülke genelinde son 24 saatte 26 bin 788 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 810 bin 316'ya çıktı.

Japonya Başbakanı, Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde Pazar gününe kadar sürmesi beklenen Covid-19 OHAL'inin süresini 2 hafta daha uzatmayı düşündüklerini bildirdi. Günlük vaka sayılarında yeterli düşüşün kaydedilemediğini belirten Başbakan, OHAL'in sona ermesi için söz konusu eyaletlerdeki hastane doluluk oranlarının yüzde 50 ve altına inmesi gerektiğini vurguladı.

(İHA)