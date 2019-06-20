Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı
1 saat önce
2018 yılında bireylerin sahip olduğu servet yüzde 1,6 büyüyerek yaklaşık 206 trilyon dolara ulaştı.
2018 yılında bireylerin sahip olduğu servet yüzde 1,6 büyüyerek yaklaşık 206 trilyon dolara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:03
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