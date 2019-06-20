Son Dakika Haberleri: Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı
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Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

1 saat önce

2018 yılında bireylerin sahip olduğu servet yüzde 1,6 büyüyerek yaklaşık 206 trilyon dolara ulaştı.

Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı, System.String[]
2018 yılında bireylerin sahip olduğu servet yüzde 1,6 büyüyerek yaklaşık 206 trilyon dolara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:03 
Ekonomi
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