Son Dakika Haberleri: Küresel Silah Satışı Raporu: İlk 100'e giren Aselsan ve TUSAŞ satışlarını yüzde 22 artırdı
Son Dakika Dünya Küresel Silah Satışı Raporu: İlk 100'e giren Aselsan ve TUSAŞ satışlarını yüzde 22 artırdı - Son Dakika Dünya

Küresel Silah Satışı Raporu: İlk 100'e giren Aselsan ve TUSAŞ satışlarını yüzde 22 artırdı

6 saat önce

Dünya genelinde silah satışları 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarken, Türk firmaları, 2017'de girdiği başlıca 100 silah üreticisi şirketler listesindeki yerini korudu.

Küresel Silah Satışı Raporu: İlk 100'e giren Aselsan ve TUSAŞ satışlarını yüzde 22 artırdı, System.String[]

Dünya genelinde silah satışları 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarken, Türk firmaları, 2017'de girdiği başlıca 100 silah üreticisi şirketler listesindeki yerini korudu.


Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre, Çin şirketleri hariç, sektördeki en büyük 100 şirket 2018'de 420 milyar dolar silah ve askeri hizmet satışı yaptı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Stockholm, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:44 
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