Son Dakika › Dünya › Küresel silah ticareti raporu: Rusya'nın silah ihracatı azaldı, Türkiye'nin arttı - Son Dakika Dünya
Küresel silah ticareti raporu: Rusya'nın silah ihracatı azaldı, Türkiye'nin arttı
6 saat önce
Türkiye, savunma sanayi ihracatını 2015-2019 döneminde 2010-2014 dönemine göre yüzde 86 arttırdı. Türkiye ayrıca silah ithalatını 2015-2019'da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı
Türkiye, savunma sanayi ihracatını 2015-2019 döneminde 2010-2014 dönemine göre yüzde 86 arttırdı. Türkiye'in küresel silah ticaretindeki payı da yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e yükseldi.
Türkiye ayrıca silah ithalatını 2015-2019'da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:17
Son Dakika Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti