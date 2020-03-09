Küresel silah ticareti raporu: Rusya'nın silah ihracatı azaldı, Türkiye'nin arttı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Küresel silah ticareti raporu: Rusya'nın silah ihracatı azaldı, Türkiye'nin arttı - Son Dakika Dünya

Küresel silah ticareti raporu: Rusya'nın silah ihracatı azaldı, Türkiye'nin arttı

6 saat önce

Türkiye, savunma sanayi ihracatını 2015-2019 döneminde 2010-2014 dönemine göre yüzde 86 arttırdı. Türkiye ayrıca silah ithalatını 2015-2019'da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı

Küresel silah ticareti raporu: Rusya'nın silah ihracatı azaldı, Türkiye'nin arttı, System.String[]

Türkiye, savunma sanayi ihracatını 2015-2019 döneminde 2010-2014 dönemine göre yüzde 86 arttırdı. Türkiye'in küresel silah ticaretindeki payı da yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e yükseldi.


Türkiye ayrıca silah ithalatını 2015-2019'da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:17 
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