Son Dakika Haberleri: Küresel Şirket Türkiye'de İkinci El Otomobil Sektörüne Giriyor

Küresel Şirket Türkiye'de İkinci El Otomobil Sektörüne Giriyor

23 dakika önce

50 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip ve enerji sektörüne odaklanmış küresel şirketler grubunun bir parçası olan VAVA Cars, Türkiye'de ikinci el pazarına girmeye hazırlanıyor.

Küresel Şirket Türkiye'de İkinci El Otomobil Sektörüne Giriyor, System.String[]
50 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip ve enerji sektörüne odaklanmış küresel şirketler grubunun bir parçası olan VAVA Cars, Türkiye'de ikinci el pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket; otomobil sahiplerinin araçlarını hızlı, güvenli ve zahmetsiz bir şekilde satmalarını sağlamayı hedefliyor.

50 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip ve enerji sektörüne odaklanmış küresel şirketler grubunun bir parçası olan VAVA Cars, Türkiye'de ikinci el pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket; Türkiye'de Petrol Ofisi işbirliğiyle seçili istasyonlarda faaliyet gösterecek.

VAVA Cars Genel Müdürü Uğur Sakarya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; ikinci el araç pazarındaki büyüme trendine dikkat çekerek "Şirket olarak çığır açacak nitelikte yeni hizmetlerimiz ile ikinci el otomobil alım satımında yaşanan zorlukları ortadan kaldırmaya ve tüketici ile bayilerin alım satım işlemlerini güvenilir bir ortamda yapmalarını sağlamaya geliyoruz. VAVA Cars ile herkesin güvenle otomobilini satabileceği bir hizmet oluşturarak, ikinci el otomobillerin alım satım şeklini kökünden değiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Petrol Ofisi, Türkiye, Ekonomi
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