Küresel Şirketler – Cisco Yıllık Yüzde 7.0 Artışla 12.4 Milyar Dolar Gelir Açıkladı

– ABD merkezli teknoloji devi Cisco Systems, yılın ikinci çeyreğinde şirketin gelirinin yıllık yüzde 7.0 artışla 12.4 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

– ABD merkezli teknoloji devi Cisco Systems, yılın ikinci çeyreğinde şirketin gelirinin yıllık yüzde 7.0 artışla 12.4 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Şirketin geliri artarken, aynı dönemde hisse başına geliri yüzde 65 azaldı.



Cisco'nun ikinci çeyrek karı ise yüzde 68 düşüşle 2.8 milyar dolar oldu



Cisco CEO'su Chuck Robbins, şirketin yönetim kurulunun ikinci çeyrek sonuçlarından oldukça memnun olduğunu söyledi ve ekledi, "Ekiplerimiz inanılmaz derecede iyi çalışıyorlar, agresif bir yazılım modeline geçiyor ve inovasyon hızımızı arttırıyorlar." - İstanbul

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