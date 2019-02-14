Son Dakika Haberleri: Küresel Şirketler – Commerzbank Operasyonel Karı Dördüncü Çeyrekte İkiye Katlandı

Küresel Şirketler – Commerzbank Operasyonel Karı Dördüncü Çeyrekte İkiye Katlandı

20 dakika önce

– Alman bankacılık ve finansal hizmetler firması Commerzbank, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde operasyonel karını, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre neredeyse iki katına yükselterek, 240 milyon euro olarak açıkladı.

Küresel Şirketler – Commerzbank Operasyonel Karı Dördüncü Çeyrekte İkiye Katlandı, System.String[]
– Alman bankacılık ve finansal hizmetler firması Commerzbank, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde operasyonel karını, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre neredeyse iki katına yükselterek, 240 milyon euro olarak açıkladı.

Bankanın 2018 yılı için operasyonel karı, bir önceki yıl kazanılan 1.1 milyar euroya göre hafif artışla, 1.2 milyar euroya oldu.

Bankanın 2018 yılı dördüncü çeyreği için net karı, yıllık yüzde 50 artışla, 113 milyon euro olurken, 2018 yılının tümü için 865 milyon euro oldu.

Cooomerzbank Yönetim Kurulu Başkanı Martin Zielke, "Stratejimiz doğru ve işe yarıyor. Müşteri, borç hacmi ve öncelikli gelirlerimizi büyütüyoruz." Dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:16 Kaynak: DHA

Commerzbank, Ekonomi
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