Son Dakika Haberleri: Küresel Şirketler – Netle'nin 2018 Net Geliri Yüzde 2.1 Arttı

Küresel Şirketler – Netle'nin 2018 Net Geliri Yüzde 2.1 Arttı

1 saat önce

– Nestle'den gelen açıklamada, şirketin 2018 yılı net gelirinin, bir önceki yıla göre yüzde 2.1 artışla 91.4 milyar İsviçre Frank'ına ulaştığı duyuruldu.

Küresel Şirketler – Netle'nin 2018 Net Geliri Yüzde 2.1 Arttı, System.String[]
Nestle'den gelen açıklamada, şirketin 2018 yılı net gelirinin, bir önceki yıla göre yüzde 2.1 artışla 91.4 milyar İsviçre Frank'ına ulaştığı duyuruldu.

Nestle'nin hisse başına kazancı, 2017 yılına göre yüzde 45.5 artışla 3.66 İsviçre Frank'ına ulaştı. Şirketin organik büyümesi yüzde 3.0, iç büyümesi yüzde 2.5, fiyat büyümesi yüzde 0.5 olurke, büyümenin sebebi olarak ABD ve Çin'deki güçlü performans gösterildi.

Nestle'nin en büyük büyümesi Kuzey Amerika ve Asya'da görüldü.

Nestle CEO'su Mark Schneider, şirketin 2018 yılı performansından memnun olduklarını belirtti ve ekledi, "Nestle geleceğe yönelik büyüme planları için yatırım yapmaya devam edecek." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:47 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Nestle, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Yardımı Kesme Kararı Aldı

Airbus, Geniş Gövdeli A380 Uçaklarının Üretimini Sonlandırıyor Rus Tenisçi Maria Sharapova, Indian Wells'ten Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:22:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel Şirketler – Netle'nin 2018 Net Geliri Yüzde 2.1 Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]