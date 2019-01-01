Son Dakika Haberleri: Küresel Sistemin Bir Oyunu Olarak İslam ve Terör" Konferansı

Küresel Sistemin Bir Oyunu Olarak İslam ve Terör" Konferansı

40 dakika önce

Kırklareli Üniversitesinde "Küresel Sistemin Bir Oyunu Olarak İslam ve Terör" konferansı düzenlendi.

Küresel Sistemin Bir Oyunu Olarak İslam ve Terör
Kırklareli Üniversitesinde "Küresel Sistemin Bir Oyunu Olarak İslam ve Terör" konferansı düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Özel katıldı.

Konferans Sungurbey Cami İmam Hatibi Ali Akgün tarafından Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.


Konferansın açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdüsselam Arı, Batı dünyasının stratejik olarak geçmişten günümüze İslam ve terörü aynı kefeye koyduğuna dikkat çekerek Batının islamofobiyi gündemde tutarak bir algı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.


Özel ise küresel sistem ve terör kavramlarının ne anlama geldiğini katılımcılarla paylaşarak, "Geçen yüzyılda dünya iki büyük savaş gördü. Bu savaşlarda 100 milyona yakın insan öldürüldü. Birçok ülke ise yerle bir edildi. Ülkelerin savaş yoluyla istediklerini diğer ülkelere kabul ettirmelerinin maliyeti o dönemde çok büyüktü" dedi.

Terörün artık küreselleştiğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Dünya sisteminin küreselleşmesiyle birlikte terörde küreselleşti. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla da ABD tek güç olarak kaldı. Bu noktada Batı ve NATO için yeni bir düşman tanımına ihtiyaç duyuldu. Bu dönemde İslam ve İslam dünyası, düşman tanımında ön plana çıkarıldı. Tek güç olarak kalan ABD'nin özellikle enerji havzaları ve enerji geçit yollarında çeşitli operasyonlarda bulunmak için bir bahaneye, uluslararası hukuk çerçevesinde bir dayanağa, bir gerekçeye ihtiyacı vardı. Bu hususta bütün Müslümanları düşman ilan etmek ve İslam'ın kendisini bir din olarak düşman göstermek gerekçe değildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Kırklareli, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu! Japonya'nın Başkenti Tokyo'da Araç Yayaların Arasına Daldı: 9 Yaralı

Floyd Mayweather, Kickboks Dövüşçüsünü Mağlup Ederek 9 Milyon Dolar Kazandı ABD ve İsrail, UNESCO'dan Resmi Olarak Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 14:47:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel Sistemin Bir Oyunu Olarak İslam ve Terör" Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]