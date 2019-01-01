Kırklareli
Üniversitesinde "Küresel Sistemin Bir Oyunu Olarak İslam ve Terör" konferansı düzenlendi.
İlahiyat Fakültesi tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi
emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Özel
katıldı.
Konferans Sungurbey Cami İmam Hatibi Ali Akgün
tarafından Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdüsselam Arı, Batı dünyasının stratejik olarak geçmişten günümüze İslam ve terörü aynı kefeye koyduğuna dikkat çekerek Batının islamofobiyi gündemde tutarak bir algı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.
Özel ise küresel sistem ve terör kavramlarının ne anlama geldiğini katılımcılarla paylaşarak, "Geçen yüzyılda dünya iki büyük savaş gördü. Bu savaşlarda 100 milyona yakın insan öldürüldü. Birçok ülke ise yerle bir edildi. Ülkelerin savaş yoluyla istediklerini diğer ülkelere kabul ettirmelerinin maliyeti o dönemde çok büyüktü" dedi.
Terörün artık küreselleştiğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:
"Dünya sisteminin küreselleşmesiyle birlikte terörde küreselleşti. Sovyetler Birliği
'nin yıkılmasıyla da ABD
tek güç olarak kaldı. Bu noktada Batı ve NATO için yeni bir düşman tanımına ihtiyaç duyuldu. Bu dönemde İslam ve İslam dünyası, düşman tanımında ön plana çıkarıldı. Tek güç olarak kalan ABD'nin özellikle enerji havzaları ve enerji geçit yollarında çeşitli operasyonlarda bulunmak için bir bahaneye, uluslararası hukuk çerçevesinde bir dayanağa, bir gerekçeye ihtiyacı vardı. Bu hususta bütün Müslümanları düşman ilan etmek ve İslam'ın kendisini bir din olarak düşman göstermek gerekçe değildi."