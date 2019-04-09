Son Dakika Haberleri: 'Küresel sistemin hızla güncellenmesi gerekiyor'

'Küresel sistemin hızla güncellenmesi gerekiyor'

1 saat önce

AB Konseyi Başkanı Tusk, "Kurallara dayalı küresel sistemin devam edebilmesi için hızla güncellenmesi gerekiyor.

'Küresel sistemin hızla güncellenmesi gerekiyor', System.String[]
AB Konseyi Başkanı Tusk, "Kurallara dayalı küresel sistemin devam edebilmesi için hızla güncellenmesi gerekiyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:24 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 22:31:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Küresel sistemin hızla güncellenmesi gerekiyor'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]