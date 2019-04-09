'Küresel sistemin hızla güncellenmesi gerekiyor'
1 saat önce
AB Konseyi Başkanı Tusk, "Kurallara dayalı küresel sistemin devam edebilmesi için hızla güncellenmesi gerekiyor.
AB
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:24
Konseyi Başkanı Tusk, "Kurallara dayalı küresel sistemin devam edebilmesi için hızla güncellenmesi gerekiyor." dedi.
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