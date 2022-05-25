Küresel Tarım Forumu Konya'da başladı - Son Dakika
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Küresel Tarım Forumu Konya'da başladı

25.05.2022 21:24

Konya'da Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Genel Kurulu, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatının (UCLG-MEWA) Genel Kurulu ve Küresel Tarım Forumu'nun açılış töreni düzenlendi.

Konya'da Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Genel Kurulu, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatının (UCLG-MEWA) Genel Kurulu ve Küresel Tarım Forumu'nun açılış töreni düzenlendi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya'da bir otelde düzenlenen törende, Konya'nın Çatalhöyük'ten başlayarak binlerce yıldır tarım yapılan bir şehir olduğunu dile getirdi.

Tarım ve hayvancılığın konuşulacağı toplantıların verimli geçmesini dileyen Özkan, "Tarım denilince herkesin üzerinde ittifak ettiği ve üzerinde çalışılması gereken çok stratejik bir alan olarak ön plana çıkmakta. Tarımda hem bitkisel hem hayvansal üretimle hem de kırsal kalkınmayla ilgili alanların iyi bir şekilde analiz edilmesi ve 'Şehirlerin, ülkelerin ve dünya insanının ihtiyacı nedir', buna göre iyi bir planlamanın yapılması artık olmazsa olmazımız." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'da böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya'nın tarihi boyunca kültürel, sosyal ve ticari anlamda uluslararası öneme sahip olduğunu ifade eden Altay, "Özelikle iklim değişikliği ve pandemi gibi kritik konuların küresel gündemi belirlediği bir dönemde, bu küresel krizlerle mücadelede yerel yönetimlerin payı göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaşmıştır. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem şehrimizdeki çalışmalarımızda hem de üyesi olduğumuz uluslararası yerel yönetim birlikleriyle attığımız somut adımlarla bugüne dek üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik." diye konuştu.

Altay, 3 gün sürecek etkinliklerde çeşitli panel ve eğitimler düzenleneceğini söyledi.

Program çerçevesinde AGRICITIES Genel Kurulu'nun yapılacağını dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Bu genel kurul, kuruluşundan bugüne üye sayısı ve faaliyetlerini önemli ölçüde artıran Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin geleceğinin şekillenmesinde yol gösterici olacak kararların alınacağı önemli bir toplantı olacaktır. Küresel iklim değişikliği ve pandemi süreci gıda temini konusundaki baskıları artırarak, bu konudaki sorunları bir kez daha gündeme getirdi. Yaşadığımız bu zor dönemde tarımın, gıda güvenliğinin, şehirlerin yeterliliğinin ve lojistiğin önemini bir kez daha anlamış olduk. Bizler bu kritik konuların bilincinde olarak, bugün açılışını yaptığımız programımız bünyesinde iklim değişikliğinin etkileri, kent-tarım ilişkisi gibi konuların konuşulacağı Küresel Tarım Forumu'nu gerçekleştirecek ve inşallah orada bir kez daha bir araya geleceğiz."

Açılışta, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı, UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadie, UCLG-MEWA Genel Sekreteri ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Başkanı Mehmet Duman, AGRICITIES Genel Sekreteri Mücahit Sami Küçüktığlı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da konuşma yaptı.

Küresel Tarım Forumu Konya'da başladı
Küresel Tarım Forumu Konya'da başladı
Küresel Tarım Forumu Konya'da başladı
Küresel Tarım Forumu Konya'da başladı

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Kaynak: AA

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