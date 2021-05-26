Küresel Tedarik Zincirleri Platformu tanıtım toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Hamle Programı'nda adresledikleri sektörlerde Turcorn olma potansiyeli taşıyan girişimler bulunduğuna işaret ederek, "YASED üyelerine çağrıda bulunmak istiyorum; gelin, bu sektörlerde Türkiye'nin çok başarılı teknoloji girişimleri var. Onlarla iş birlikteliklerinizi artırın, hem onların Turcorn olma yolculuğuna katkı verin hem de sizin şirketlerinizin küresel rekabet gücünü artırmasını sağlayacak yenilikçi teknoloji projelerine hayat verin." dedi.

Kacır, Uluslararası Yatırımcılar Derneğince (YASED) çevrim içi düzenlenen Küresel Tedarik Zincirleri (KTZ) Platformu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, ekonomi ve ticaret alanlarında, kamunun ve özel sektörün kararlarında güçlü etkiler oluşturmuş durumda olduğunu söyledi.

Küresel ticaretin yavaşladığı, yatırımların 3'te bire yakınının ertelendiği bir dönemden geçildiğini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu zor dönemini hem minimum hasarla atlatabilmek hem de ülkemizi salgın sonrasına hazırlayabilmek için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalara katkı veren en kritik paydaşlarımızdan birisi YASED oldu. Türkiye aslında salgın sonrası dönemin nispeten avantajlı olacağı öngörülen ülkelerinden biri. Zira hem özellikle Avrupa ve gelişmekte olan ülke pazarlarına yakınlığımız hem de aslında pek çok alanda, kalitede, deneyimde, üretim çeşitliliği ve yetkinliklerinde, beşeri sermayenin niteliğinde, rekabetçi ürün geliştirme, fiyat oluşturma kabiliyetlerinde de çok avantajlıyız. Nitekim geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar ve kamu politikaları sayesinde önemli neticelere çevirmiş durumdayız."

Türkiye'nin üretim kapasitesinin önemine işaret eden Kacır, "Bize düşenin, özellikle teknoloji seviyesi yüksek alanlarda yeni atılımları, hamleleri hayata geçirmek ve diğer sektörlerde benzer neticeleri elde etmek olarak düşünüyoruz. Özellikle yatırım, üretim, istihdam, ihracat zincirini Ar-Ge yetkinliklerimizden asla ayrı görmüyoruz. Dolayısıyla bu zincirin birinci halkasının Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin daha da artırılması ve ticarileşme potansiyeli yüksek Ar-Ge çalışmalarının daha ileri noktalara taşınması olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'ndan yararlanmanızı bekliyoruz"

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin artık şekillenmekte olan ve gelecek dönemde hayata geçirilecek küresel tedarik zinciri yol haritasının olduğunu belirterek, bütün çalışmaların kendilerini "sektörlerde gelecekteki fırsat penceresini yakalamaya" yönlendirdiğini söyledi.

Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde makine, elektronik, kimya, ilaç, tıbbi cihaz, optik, havacılık, uzay sektörlerini de kapsayan, tüm ulaşımı kapsayan mobilite sektörlerinde ülkemizin önemli fırsatlara erişebileceğini düşünüyoruz. Bu hafta yoğun olarak tanıtımlarını gerçekleştirdiğimiz bir Hamle Programı'mız var. Türkiye'nin 60 milyar dolar düzeyinde ithalatı var. Bunun önemli bir kısmı da ara malı ithalatıdır. 50 milyar dolar düzeyinde cari açık verdiğimiz 919 ürünü ve yenilikçi teknoloji alanını belirledik. Önümüzdeki dönemde 4 çağrı ile hem yerli hem de uluslararası yatırımcılarımıza bu alanlarda Ar-Ge ve yatırım projelerini hayata geçirmelerine imkan sağlayacak, gerçekten ayırt edici kamu destekleri, teşvikleri sunacağız. Burada TÜBİTAK ve KOSGEB'in aynı zamanda Bakanlığımızın Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünün tüm desteklerini tek pencereden yönetiyoruz."

Turcorn adayı girişimlere destek çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, enerjiden ulaştırmaya, lojistiğe pek çok yatırımları destekleyici alanı da gelecek dönemde küresel değer zincirlerine daha güçlü katkı verebilecek bir Türkiye için harekete geçirmeyi amaçladıklarını, çağrısı açık olarak devam eden Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nı çok önemsediklerini söyledi.

Kacır, program kapsamında 127 bilim insanının araştırmalarını sürdürmek için Türkiye'ye geldiğine işaret ederek, "Şu anda ikinci çağrımızdayız. Mutlaka Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'ndan yararlanmanızı bekliyoruz. Bu program vesilesiyle Türkiye'nin Ar-Ge üssü olmasına katkı vermeyi amaçlıyoruz. İster Türk ister diğer ülke vatandaşı olan diğer araştırmacıları bu program aracılığıyla Türkiye'ye getirebilirsiniz. Bizim desteklerimiz sizinle ve araştırmacılarla olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin unicorn'larının bulunduğunu aktaran Kacır, iki startup'tan birinin oyun, diğerinin e-ticaret sektöründe olduğunu, en az 8'ini 2 yıl içerisinde Türkiye'ye kazandıracaklarını söyledi.

Hamle Programı'nda adresledikleri sektörlerde Turcorn olma potansiyeli taşıyan girişimler olduğuna işaret eden Kacır, "YASED üyelerine çağrıda bulunmak istiyorum; gelin, bu sektörlerde Türkiye'nin çok başarılı teknoloji girişimleri var. Onlarla iş birlikteliklerinizi artırın, hem onların Turcorn olma yolculuğuna katkı verin hem de sizin şirketlerinizin küresel rekabet gücünü artırmasını sağlayacak yenilikçi teknoloji projelerine hayat verin." dedi.

"Türkiye, mevcut konum itibarıyla uluslararası yatırımcılar için bir cazibe merkezi"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da küresel tedarik zincirlerine katılımın çok önemli olduğunu vurgulayarak, kalkınma, sanayileşme stratejisinin temelini ihracatın oluşturduğunu söyledi.

Bu yıl 200 milyar doların üzerinde bir ihracata ulaşma hedeflerinin bulunduğunu aktaran Turagay, bunu gerçekleştirmek için yatırım, üretim, ihracat zincirinin kurulabilmesi gerektiğini kaydetti.

Turagay, dünyanın değiştiğini, dijitalleşmenin hayatın bir parçası olduğunu ifade ederek, dünya değişirken küresel tedarik zincirlerinde aksamaların sistemi nasıl durdurduğunu herkesin gözlemlediğini söyledi.

Türkiye'nin Kovid-19 aşısı konusunda önde gelen ülkelerden olduğunu belirten Turagay, salgın sürecinin Türkiye'deki dijitalleşmeyi hızlandırdığını anlattı.

Turagay, "Önümüzdeki dönemde Türkiye, mevcut konum itibarıyla uluslararası yatırımcılar için bir cazibe merkezi. 2021 ihracat rakamlarına bakıldığında ilk 4 ayda ihracatımız 68,8 milyar dolar oldu. Yüzde 33'lük bir artış var ve bazı sektörlerde Türkiye'nin tedarik zinciri olma yolunda seçildiğini çok net görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar ülkesi"

Rıza Tuna Turagay, YASED'in yaptığı çalışmanın önemine işaret ederek, "YASED'imizin yaptığı çalışmaya göre, yüzde 5 üretim artışının bize getireceği ilave ihracat 12 milyar dolar. Bu önemli bir potansiyel. Biz bunu daha yukarılara taşımalıyız." dedi.

Ticaret Bakanlığının doğrudan ve dolaylı olarak ihracata sunduğu desteği anlatan Turagay, küresel tedarik zinciri konusunda yapılan çalışmaların kamu-özel sektör ortaklığının güzel bir göstergesi olduğunu söyledi.

Turagay, Türkiye'nin hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için "fırsatlar ülkesi" olduğunu vurguladı.