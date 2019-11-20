Son Dakika Haberleri: Küresel Terörizm Endeksi: Ölümler azaldı, Taliban en ölümcül örgüt oldu
Son Dakika Dünya Küresel Terörizm Endeksi: Ölümler azaldı, Taliban en ölümcül örgüt oldu - Son Dakika Dünya

Küresel Terörizm Endeksi: Ölümler azaldı, Taliban en ölümcül örgüt oldu

6 saat önce

Dünya genelinde terörizm nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2018 yılında yüzde 15,2 oranında azalarak üst üste dördüncü yılında da gerileme göstermiş oldu

Küresel Terörizm Endeksi: Ölümler azaldı, Taliban en ölümcül örgüt oldu, System.String[]

Dünya genelinde terörizm nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2018 yılında yüzde 15,2 oranında azalarak üst üste dördüncü yılında da gerileme göstermiş oldu.


En fazla gerileme IŞİD'in mağlubiyeti nedeniyle Irak ve Amerikan hava saldırıları ile darbe alan el-Şebab'ın etkili olduğu Somali'de yaşandı.

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Somali, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:04 
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