Küresel ticaret, 2021'de 28,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk yılında düşüş göstermesinin ardından 2021'de yüzde 25 artışla 28,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdığını belirtti.

UNCTAD, şubat ayına ilişkin küresel ticaret güncelleme raporunu açıkladı.

Raporda, mal ve hizmet ticaretini kapsayan küresel ticaret değerinin 2021'de önceki yıla göre yüzde 25 artarak 28,5 trilyon dolar ile rekor kırdığı belirtildi.

Küresel ticaret değerinin geçen yılın son çeyreğinde yaklaşık 200 milyar dolar artışla 5,8 trilyon ulaşarak rekor tazelediği aktarılan raporda, bunun 2021'de küresel ticaretteki yıllık artışı yüzde 25'te tutmayı sağladığı kaydedildi.

Küresel ticaret, salgının etkisiyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 9 azalmıştı.

"Uluslararası ticaret eğilimlerinin 2022'de normalleşmesi bekleniyor"

UNCTAD raporunda, 2021'de küresel ticaret değerinin 2019'daki değerin yüzde 13 üzerinde olduğu aktarılarak, geçen yıl küresel ticaretteki olumlu eğilimin, emtia fiyatlarındaki artış, salgın kaynaklı kısıtlamaların azalması ve ekonomik teşvik paketleri nedeniyle talepteki güçlü toparlanmanın sonucu olduğu vurgulandı.

Ekonomik teşvik paketleri nedeniyle talepteki güçlü toparlanmanın bu yıl gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, "Bu eğilimlerin azalması muhtemel olduğundan uluslararası ticaret eğilimlerinin 2022'de normalleşmesi bekleniyor." denildi.

Küresel ticaretin 2022'de çeşitli faktörlerden etkileneceği belirtilen raporda, bu faktörlerin "beklenenden daha yavaş ekonomik büyüme", "devam eden tedarik zinciri sıkıntıları", "borç sürdürülebilirliği konusunda artan endişeler", "daha yeşil bir küresel ekonomiye geçiş", "ticaret anlaşmaları" ve "ticaretin bölgeselleşmesi" olduğu bildirildi.

Geçen yılın son çeyreğinde enerji sektörünün ticaret değerindeki güçlü artışın yüksek akaryakıt fiyatlarından kaynaklandığı, metaller ve kimyasallar ticaretindeki büyümenin de ortalamanın üzerinde gerçekleştiği kaydedilen raporda, 2021'in 4. çeyreğinde küresel çip sıkıntısının bir sonucu olarak iletişim ekipmanları, otomobiller ve hassas aletlerdeki ticaret büyümesinin bastırıldığı belirtildi.