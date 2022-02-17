Üye Girişi
Küresel ticaret, 2021'de 28,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika

Küresel ticaret, 2021'de 28,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı

17.02.2022 15:59
Küresel ticaret, 2021'de 28,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk yılında düşüş göstermesinin ardından 2021'de yüzde 25 artışla 28,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk yılında düşüş göstermesinin ardından 2021'de yüzde 25 artışla 28,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdığını belirtti.

UNCTAD, şubat ayına ilişkin küresel ticaret güncelleme raporunu açıkladı.

Raporda, mal ve hizmet ticaretini kapsayan küresel ticaret değerinin 2021'de önceki yıla göre yüzde 25 artarak 28,5 trilyon dolar ile rekor kırdığı belirtildi.

Küresel ticaret değerinin geçen yılın son çeyreğinde yaklaşık 200 milyar dolar artışla 5,8 trilyon ulaşarak rekor tazelediği aktarılan raporda, bunun 2021'de küresel ticaretteki yıllık artışı yüzde 25'te tutmayı sağladığı kaydedildi.

Küresel ticaret, salgının etkisiyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 9 azalmıştı.

"Uluslararası ticaret eğilimlerinin 2022'de normalleşmesi bekleniyor"

UNCTAD raporunda, 2021'de küresel ticaret değerinin 2019'daki değerin yüzde 13 üzerinde olduğu aktarılarak, geçen yıl küresel ticaretteki olumlu eğilimin, emtia fiyatlarındaki artış, salgın kaynaklı kısıtlamaların azalması ve ekonomik teşvik paketleri nedeniyle talepteki güçlü toparlanmanın sonucu olduğu vurgulandı.

Ekonomik teşvik paketleri nedeniyle talepteki güçlü toparlanmanın bu yıl gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, "Bu eğilimlerin azalması muhtemel olduğundan uluslararası ticaret eğilimlerinin 2022'de normalleşmesi bekleniyor." denildi.

Küresel ticaretin 2022'de çeşitli faktörlerden etkileneceği belirtilen raporda, bu faktörlerin "beklenenden daha yavaş ekonomik büyüme", "devam eden tedarik zinciri sıkıntıları", "borç sürdürülebilirliği konusunda artan endişeler", "daha yeşil bir küresel ekonomiye geçiş", "ticaret anlaşmaları" ve "ticaretin bölgeselleşmesi" olduğu bildirildi.

Geçen yılın son çeyreğinde enerji sektörünün ticaret değerindeki güçlü artışın yüksek akaryakıt fiyatlarından kaynaklandığı, metaller ve kimyasallar ticaretindeki büyümenin de ortalamanın üzerinde gerçekleştiği kaydedilen raporda, 2021'in 4. çeyreğinde küresel çip sıkıntısının bir sonucu olarak iletişim ekipmanları, otomobiller ve hassas aletlerdeki ticaret büyümesinin bastırıldığı belirtildi.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Ticaret, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küresel ticaret, 2021'de 28,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Soylu: Yakalanması kolay olmadı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:15:48. #1.11#
SON DAKİKA: Küresel ticaret, 2021'de 28,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement