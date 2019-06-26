Küresel ticaretteki yavaşlama Euro Bölgesi'nde hissediliyor
11 dakika önce
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Euro Bölgesi'nin küresel ticaretteki yavaşlamanın etkilerini hissetmeye başladığını duyurdu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Euro Bölgesi'nin küresel ticaretteki yavaşlamanın etkilerini hissetmeye başladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:23
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