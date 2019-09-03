Son Dakika Haberleri: Küresel ticari belirsizliklerle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor
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Küresel ticari belirsizliklerle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor

9 saat önce

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD ve Çin'in karşılıklı ek gümrük vergileri açıklamalarıyla devam ediyor.

Küresel ticari belirsizliklerle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor, System.String[]

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD ve Çin'in karşılıklı ek gümrük vergileri açıklamalarıyla devam ediyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.23 düşüşle 57.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.90 düşüşle 52.95 dolardan işlem görüyor.

ABD ve Çin arasındaki ticari belirsizlik ve Brexit sürecine yönelik endişelerle altın fiyatlarındaki artış devam ediyor.

Altının euro fiyatı, ABD ve Çin'in karşılıklı ek gümrük vergileri uygulamasıyla dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilimlerin devam etmesinin ardından 1,400 euronun üzerine yükselerek Salı günü tarihi düzeyini gördü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 3.56 artışla 18.99 dolardan,

altın, yüzde 1.59 artışla 1,553.8 dolardan,

bakır, yüzde 1.97 düşüşle 2.483 dolardan,

platin, yüzde 2.58 artışla 955.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.65 düşüşle 1,529.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 285 liraya, çeyrek altın 466 liraya, Cumhuriyet altını da 1,927 liraya geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
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