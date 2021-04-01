Küresel ürün ticareti tahminlerden daha hızlı toparlanıyor - Son Dakika

Küresel ürün ticareti tahminlerden daha hızlı toparlanıyor

01.04.2021 03:36
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Pandeminin olumsuz etkilediği küresel ürün ticareti tahminlerden daha iyi bir yıl geçirdi.

Pandeminin olumsuz etkilediği küresel ürün ticareti tahminlerden daha iyi bir yıl geçirdi. Dünya Ticaret Örgütü, 2021 yılı için küresel çapta yüzde 8,8 ekonomik büyüme beklentisi içinde.Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaret piyasasının, pandeminin yol açtığı olumsuz etkiden tahmin edilenden daha çabuk toparlanacağı yönünde tahminde bulundu.

Merkezi Cenevre'de bulunan örgüt, küresel ticaretin bu sene yüzde 8,8 oranında artmasını beklediklerini duyurdu. Geçen yılın ekim ayında bu rakam yüzde 7,2 olarak tahmin ediliyordu. DTÖ, ilaveten küresel ekonominin de yüzde 5,1 oranında büyümesini beklediklerini kaydetti. 2020'de yüzde 3,8 oranında küresel küçülme kaydedilmişti.

Küresel ürün ticaretinin 2020'de, yüzde 5,3 ile korkulandan daha az daraldığı bildirildi. Bu rakam yine Ekim 2020'de yüzde 9,2 olarak açıklanmıştı. Geçen sene ortalarında ise DTÖ tarafından, daralmanın yüzde 12,9 gibi yüksek bir seviyede olacağı yönünde tahminler paylaşılmıştı.

Konjonktörde pandeminin gölgesi hissediliyor

Cenevre'de yapılan açıklamada konuşan DTÖ'nün Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala, küresel ticarette hala en büyük tehdidin dönem itibarı ile koronavirüs pandemisi olduğunu ve artan enfeksiyon rakamları ile yaşanan yeni pandemi dalgaları nedeniyle iyileşme ve büyüme yönündeki bütün umutların kısa sürede suya düştügünü dile getirdi.

Ticaret piyasalarının iyileşmesini sağlayacak en önemli hedefin aşıya erişim olduğunu vurgulayan Nijeryalı ekonomist Okonjo-Iweala, gelişmekte olan ülkeler de dahil, aşı üretim kapasitesinin artırılması gerektini tekrarladı. DTÖ Başkanı Okonjo-Iweala ilaveten, konjonktörde görülen olumsuz gelişme üzerine bazı ülkelerin ulusal hedeflerine öncelik vermemeleri yönünde de uyarıda bulunarak, "Uluslararası piyasaları açık tutmak, ülke ekonomilerinin krizi atlatması için kaçınılmaz" dedi.

Okonjo-Iweala, büyük ve kalıcı bir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için de küresel çapta adil bir aşı dağıtımı yapılmasını, bunun bütün dünya için gerekli olduğunu belirtti.

Önümüzdeki sene yavaşlama bekleniyor

Küresel ürün piyasasına yönelik 2022 yılına dair tahminler ise daha az olumlu. Gelecek yıl için yüzde 4'lük bir büyüme beklediklerini ifade eden DTÖ Başkanı, bu sene büyümenin tahminlerden daha iyi olmasını ise hızlı bir biçimde çok sayıda aşı geliştirilmesine ve uygulamaya başlanmasına bağladı.

Ayrıca pek çok hükümetin, ülkelerindeki ekonomik piyasaları ve ticareti ayakta tutmak için verdikleri desteğin de toparlanmada olumlu etkisi olduğunu söyleyen Ekonomist, küresel ürün ticaretine arzın Kuzey Amerika'da artırılabileceğini, Avrupa'da ise tahminlerin şimdilik yüzde 8,3 oranında artışa işaret ettiğini vurguladı. Orta Doğu, Güney Amerika ve Afrika ise DTÖ'ye göre pandeminden oldukça olumsuz etkileniyor.

Almanya'da şirket iflasları geçen sene azaldı

Pandeminin olumsuz etkilediği ve yaklaşık bir yıldır hayatın durma noktasına geldiği Almanya'da ise korkulan iflas dalgası 2020 yılında yaşanmadı. Almanya Federal İstatistik Dairesi, aksi bir gelişme kadedildiğini ve şirket iflaslarının, İflas Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği 1999'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye düştüğünü duyurdu.

Şirket iflaslarına dair rakamların, işletmelerin içinde bulunduğu krizi yansıtmadığından yola çıkılıyor. Nitekim Federal Hükümet pandemi nedeniyle bir yandan üç haneli milyar euro değerinde destek paketleri çıkarırken, diğer yandan da sene sonuna kadar iflas bildirim zorunluluğunu geçici olarak askıya almıştı. Bundan dolayı pek çok şirketin destek alarak, iflas bildirimi yapmadığı tahmin ediliyor. Almanya'da geçen sene yapılan şirket iflası bildirimi 15 bin 841 oldu. Bu da önceki seneye göre yüzde 15,5 oranında azalma anlamına geliyor.

dpa,AFP/ ETO,ET

(c)

Küresel ürün ticareti tahminlerden daha hızlı toparlanıyor

Dünya Ticaret Örgütü, Ticaret, Almanya, İflas, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya Küresel ürün ticareti tahminlerden daha hızlı toparlanıyor - Son Dakika Dünya


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