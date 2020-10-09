Küresel vaka sayısında rekor artış - Son Dakika

Küresel vaka sayısında rekor artış
09.10.2020 17:02
Dünya Sağlık Örgütü bir günde 338 bin 779 yeni vaka görüldüğünü ve bunun bir rekor olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü bir günde 338 bin 779 yeni vaka görüldüğünü ve bunun bir rekor olduğunu açıkladı.
Dünya korona virüsün pençesinde. Mücadelede 7 ay gibi bir süre geride kalırken virüsün görüldüğü günden bu yana teşhis konulan hasta sayısı 37 milyona dayandı.
Avrupa ise 96 bin 996 vaka ile en çok virüs bildiren yerler arasında başı çekiyor.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu geçti.
(İHA)
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