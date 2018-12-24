Küresel Ve Jeopolitik Risklerdeki Dengelenme Eşliğinde Yatay

Başkan Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararınının ardından Savunma Bakanı Mattis'in istifası ile kararın yansımaları sürerken, Trump, yapılacak Meksika duvarı için Demokratların red oyu kullanması durumunda hükümetin uzun süre kapalı kalacağını söyledi.

Küresel piyasalarda önce ABD- Çin ticaret savaşı ve resesyon endişeleriyle başlayıp, sonrasında FED'in faiz arttırımıyla birlikte derinleşen satışlar, hükümetin kapalı kalması endişesiyle devam etti. BİST 100 endeksinde yıl sonu yaklaşmasıyla düşük hacimli işlemler devam ederken,ABD-Suriye konusundaki son gelişmelerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon için beklenebileceğini ifade etmesi piyasada alım iştahını arttırdı. Suriye eksenindeki gelişmeler ışığında ASELS hisselerinde % 3.23 yükseliş gözlenirken, emtia ve metal şirketlerinde zayıf seyir dikkat çekti. Bu hafta Noel tatili dolayısıyla yurtdışı piyasalarda tatillerden dolayı düşük işlem hacminin devamı beklenebileceği gibi endekste 90 000 – 100 000 bandındaki fiyatlama devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi TL varlıklar için pozitif değer yaratırken, FED'in faiz arttırım patikasında yavaşlama ihtimali endeksi gelişmekte olan ülke piyasalarına relatif olarak güçlü kılabilir. Sabah itibariyle Asya piyasaları karışık, Amerikan vadelileri ise pozitif seyir izlemekte.