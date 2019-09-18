Küresel Vergilendirme Trendleri Nelerdir?

KMPG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Bölüm Başkanı Murat Palaoğlu, küresel vergilendirmede öne çıkan trendleri Wise TV'ye anlattı. Palaoğlu, en popüler olan vergi türünün dolaylı vergiler ve gümrük uygulamaları olduğunu dile getirdi. Artan trendin korumacılık üzerine devam ettiğini söyleyen Palaoğlu, "süreçlerdeki trend ise teknoloji" dedi.