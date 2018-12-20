Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

12 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaFaiz oranı beklentilere paralel olarak eksi yüzde 0.1 oldu.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Faiz oranı beklentilere paralel olarak eksi yüzde 0.1 oldu.

AVRUPA

Birleşik Krallık

-Aylık perakende satışları, Ekim'deki yüzde 0.4 düşüşün ardından Kasım'da, yüzde 1.4'e, yıllık perakende satışları da Ekim ayındaki yüzde 2.4 düzeyi ve yüzde 1.9 olan beklentinin üzerinde, Kasım'da yüzde 3.6 arttı.

Faiz oranı bir değişiklik göstermeyerek yüzde 0.75 oldu.

Varlık alım hedefi beklentilere paralel olarak 435 milyar sterlin oldu.

ABD

Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta 216 bin kişi olan beklentinin altında, 214 bin kişi oldu.

Devam eden başvurular, geçen haftaki 1 milyon 661 bin kişiden bu hafta 1 milyon 688 bin kişiye yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:04 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Japonya, Ekonomi
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