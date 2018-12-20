Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaFaiz oranı beklentilere paralel olarak eksi yüzde 0.1 oldu.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



ASYA



Japonya



Faiz oranı beklentilere paralel olarak eksi yüzde 0.1 oldu.



AVRUPA



Birleşik Krallık



-Aylık perakende satışları, Ekim'deki yüzde 0.4 düşüşün ardından Kasım'da, yüzde 1.4'e, yıllık perakende satışları da Ekim ayındaki yüzde 2.4 düzeyi ve yüzde 1.9 olan beklentinin üzerinde, Kasım'da yüzde 3.6 arttı.



Faiz oranı bir değişiklik göstermeyerek yüzde 0.75 oldu.



Varlık alım hedefi beklentilere paralel olarak 435 milyar sterlin oldu.



ABD



Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta 216 bin kişi olan beklentinin altında, 214 bin kişi oldu.



Devam eden başvurular, geçen haftaki 1 milyon 661 bin kişiden bu hafta 1 milyon 688 bin kişiye yükseldi. - İstanbul

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