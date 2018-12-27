Küresel Veri Panoraması
1 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: İnşaat siparişleri Kasım'da yüzde 0.4 düşüş beklentisinin üzerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 düştü.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA Japonya
:
İnşaat siparişleri Kasım'da yüzde 0.4 düşüş beklentisinin üzerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 düştü.
Yıllık inşaat başlangıçları, Ekim ayındaki 950 bin düzeyinden Kasım'da 957 bine yükseldi.
ABD
İşsizlik başvuruları bu hafta, bir önceki haftaya göre 1.000 kişi azalarak 216 bin kişiye geriledi.
Tüketici güven endeksi 128.1 puan beklentisinden Aralık
'ta 133.7 puana geriledi.
Yeni konut fiyatları endeksi Ekim'de yüzde 0.2 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.3 arttı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:30 Kaynak: DHA
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