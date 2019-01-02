Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba
günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
- Çin
imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayındaki 50.2 puan düzeyinden Aralık
'ta 49.7 puana geriledi.
AVRUPA Hollanda
imalat PMI Kasım ayındaki 56.1 puan düzeyinden Aralık'ta 57.2 puana yükselerek son üç ayın en yüksek düzeyine çıktı. İspanya
imalat PMI Kasım ayındaki 52.6 düzeyinden Aralık'ta 51.1 puana düştü.
Çekya imalat PMI Kasım ayındaki 51.8 düzeyinden Aralık'ta 49.7 puana gerileyerek iki yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 50 puan düzeyinin altına indi. İtalya
imalat PMI Kasım ayındaki 48.6 puan düzeyinden Aralık'ta 49.2 puana yükseldi. Fransa
imalat PMI Kasım ayındaki 50.8 puan düzeyinden Aralık'ta 49.7 puana geriledi. Almanya
imalat PMI Kasım'daki 51.8 düzeyinden Aralık ayında 51.5 puana gerileyerek Mart 2016'dan bu yana en düşük düzeyine indi.
Euro Bölgesi imalat PMI Kasım'daki 51.8 puan düzeyinden Aralık'ta 51.4 puana geriledi. Birleşik Krallık
imalat PMI Kasım ayındaki 53.6 puan düzeyinden Aralık'ta 54.2 puana yükseldi.
GÜNEY AMERİKA Brezilya
imalat PMI Aralık'ta, Kasım ayındaki 52.7 puan düzeyinin biraz altında, 52.6 puan oldu.
ABD
İmalat PMI Kasım ayındaki 55.3 puan düzeyinden Aralık'ta 53.8 puan düzeyine gerileyerek son 15 ayın en düşük düzeyine indi. - İstanbul